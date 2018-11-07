Makedonya'da Fenerbahçe aşkı

Makedonya'nın Kırçova kentinde 2016 yılında açılan ve başkanlığını Muammer Kocacık'ın yaptığı Fenerbahçe Fan Kulübü, faaliyetlerini sürdürürken, Başkan Kocacık da böyle bir kulüp açmalarının amacının dedesi ve babasından aldığı Fenerbahçe aşkını Kırçovalı hemşehrilerine yaymak olduğunu söyledi. Maç günleri kulüpte toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli takımın maçlarını birlikte büyük bir coşku ile izliyor. Son olarak Galatasaray ile oynanan derbiyi bir arada izleyen taraftarlar, Fenerbahçe'nin golleri ile büyük coşku yaşayarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Makedonya Bölgesi'nde ve Kırçova'da Fenerbahçe'nin geniş çapta duyulan bir marka haline geldiğini ifade eden Başkan Kocacık, kurdukları fan kulübe sadece sarı-lacivertli taraftarların değil Galatasaray ve Beşiktaşlıların da geldiğini aktardı. Kocacık, kulübe gelen diğer takım taraftarlarının özellikle derbi günleri yoğunlukta olduğunu söyleyerek, çay içerek maçı takip ettiklerinin altını çizdi.

Başkan Kocacık, Makedonya'da böyle bir yapının tek olduğunu vurgulayarak, yalnızca Türk taraftarların değil, Arnavut ve Makedon futbolseverlerin de kulübe gelerek Türk taraftarlarla birlikte Türkiye Ligi ve Avrupa liglerinde oynanan maçları takip ettiğini belirtti.

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska

