Makedonya'da meclisi basan protestocular milletvekillerini rehin aldı

Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov tarafından kendisine hükümeti kurma görevi verilmeyen Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri Zoran Zaev ve Arnavut partilerinin meclis başkanını seçme girişimi gerginliğe sebep oldu. SDSM ve Arnavut partilerinin meclis başkanını seçemeyeceklerini belirten VMRO-DPMNE Partisi milletvekilleri, oylamanın kanunsuz olacağı iddiasıyla oylamaya müsaade etmedi. Bunun üzerine Arnavut partileri ile SDSM, başka bir salonda gerçekleştirdikleri oylama ile Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (DUI) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçti. Bu gelişmenin ardından parlamento önünde toplanan aşırı sağcı protestocular, polis kordonunu kırarak meclisi bastı. Meclisi basan bazıları maskeli protestocular, aralarında muhalif lider Zaev ve Arnavut parlamenterlerin de bulunduğu birçok kişiye saldırdı. Silah seslerinin duyulduğu parlamentoda SDSM'li bazı vekillerin kanlar içinde kaldıkları görüldü. Muhalif lider Zaev'e de saldırarak başından yaralayan saldırganların eski Başbakan Nikola Gruevski'nin liderliğini üstlendiği VMRO-DPMNE Partisine yakın "Makedonya'nın Birliği İçin" hareketinin üyeleri olduğu iddia ediliyor.

Makedonya'da maskeli saldırganların meclisi basarak milletvekillerini yaralamaları ve rehin almaları, bölge basını tarafından Arnavutlar ve Makedonlar arasındaki gerginliğin had safhada olduğu, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğu yorumlarıyla duyuruldu.

İbrahim Aydoğan