Makineler çıktı, el işi yorgancılık bitti

Hazır dikim yorganların çıkması ile birlikte öncelerden her mahallede olan yorgancıların sayısı yok denecek kadar azaldı. Türk ailelerinin çeyizlerinde olmazsa olmaz olan el işi yorganlar, şimdilerde yerini hazır yorganlara bırakmış durumda. El işi yorganlar 200-250 TL liradan, hazır yorganlar ise 60 liradan alıcı buluyor. Durum böyle olunca hem yorgancılık mesleği hem de el işi sanatı bitme noktasına geldi. Çırak yetişmeyen ve bitme noktasına gelen meslekte Samsun’da bu mesleği devam ettiren az sayıda yorgancı kaldı. Mesleğin son temsilcilerinden olan 25 yıllık yorgancı Mehmet Selçuk, el işi yorgancılık mesleğinin son zamanlarını yaşadığını, yaz dönemlerinde Avrupa ülkelerinden tatile gelen gurbetçilere yorgan sattıklarını söyledi.

“Yeni nesil paraya bakıyor”

Yorgancılık mesleğinin eskisi kadar revaçta olmadığını söyleyen Mehmet Selçuk, “İlkokulu bitirince bir yorgancı ustasının yaşında bu işi öğrendim. 25 yıllık ustayım. Eskiden yorgancılık iyiydi. Şimdi makineler çıktı, el işi yorgancılık geriledi. Bu işi Samsun'da yapan fazla kalmadı. El işi yorganların sayısı azaldı. Bu mesleği devam ettirecek fazla insan kalmadı. Yeni nesil paraya bakıyor. Sadece bizim meslekte değil demircilik ve bunun gibi mesleklerde durum böyle. Çocuk hemen kaç para alacağını soruyor. 1-2 gün geliyor ondan sonra bırakıp gidiyor. Bizim meslekte yetişen yok” dedi.

“Makine günde 200 yorgan yaparken ben iki tane dikiyorum”

El dikişinin daha iyi olduğunu belirten Selçuk, “Makine dikişinden daha sağlam. Makine yorganına göre el yapımı yorgan daha uzun ömürlü. Fakat makine günde 200'e yakın yorgan yaparken ben 2 tane dikiyorum. El işi yorganı özel yaptıranlar var. Eskiden satışlarımız daha iyiydi. Eskiden düğün çeyizlerinde kız veya erkek tarafı geldiğinde 3-4 tane alıyordu. Şimdi ise silikon yorgan alıyorlar” diye konuştu.

“Almancılar bizim el işi yorganlarını beğeniyor”

Yorganı yaparken önce desenleri çizdiklerini söyleyen Selçuk, “Desenleri kendimiz çiziyoruz. El işi yorganda önemli olan desenin çizimi. İyi bir usta her modeli çizebilir. Müşterinin beğendiği örneğe göre dikim yapıyoruz. Yorganlar genelde pamuk ve elyaftan yapılıyor. Koyun yünü de kullanılıyor ama diğerleri kadar değil. Aslında yün diğerlerinden daha sağlıklıdır. Çeyizlik yorganları pamukla dikiyoruz. Pamukta sağlıklı ama yünden daha sağlıklı değil. Makine yorganları ucuz olabilir ama onlar insanı yakıyor ve terletiyor. Sağlıklı değil ama millet alıyor. Koyun yünü sağlıklıdır. Bel fıtığına iyi geliyor. Kışın da iyi ısıtır. Almanya'dan tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımız bizden el işi yorgan alıyor. Almanya'da yorgan var ama bizim el işi yaptığımız yorganların daha iyi olduğunu söylüyorlar. Buradan aldıkları yorganları güzelce paketliyoruz. Araba veya uçakla Almanya'ya götürüyorlar” şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz