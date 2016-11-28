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Malatya'da çürümeye terk edilmiş lüks araçlar şaşırtıyor!

Malatya’da bir otoparkta adeta çürümeye terk edilen lüks araçlar görenleri şaşırtıyor.

Malatyada çürümeye terk edilmiş lüks araçlar şaşırtıyor!

28 Kasım 2016 14:09
Çürümeye terk edilmiş lüks araçlar şaşırtıyor! - Tıkla İzle

Kredi ya da vergi borcu nedeniyle icralık olan ve yediemin otoparkta kaderine terk edilen araçların model ve fiyatları dudak uçuklatırken, otopark sahibi Aziz Yiğit yıllardır otoparklarında çürümeye terk edilmiş milyonluk araçların bulunduğunu söyledi. İcralık otomobillerin çekildiği Malatya Battalgazi’deki 68 Nolu Yediemin Otoparkı borcu ödenmeyen araçlarla dolu. Yüzde 80’i hacizli araçlarla dolan otoparkta yer kalmadı. Devletin prosedürler gereği satmak istemediği icralık otomobillerin haciz dosyaları, bir süre sonra cüzi ücretlerle temlik yoluyla elden çıkarılıyor. Otoparktaki lüks araçlar ise modelleriyle dudak uçuklatıyor. Türkiye’de sınırlı sayıda olan, Malatya’da ise sadece 1 adet bulunan lüks aracın bile bulunduğu yediemin otoparkta piyasa değeri ortalama 5 milyon TL olan bir araç mezarlığı var. 68 Nolu Otoparkın sahibi Aziz Yiğit yaptığı açıklamada, elinde 200 tane aracın bulunduğunu ve bu araçların toplam fiyatının ortalama 5 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

“Bu araçlar ülkenin milli serveti”
Bu araçların ülkenin milli serveti olduğunu ifade eden Yiğit, “Elimde 200 tane araç, 150 tane de motosiklet var. Bu Malatya’daki 5 otoparktan sadece birinde bulunanın sayısı. Bu araçlar ülkenin milli serveti ve biz bu serveti çürütüyoruz” dedi.

“Bütün güneş, kar, yağmur hepsi araçların sırtında”
Yiğit, yaptığı işe 2009’da başladığını ve o günden beri otoparkta çürüyen araçların bulunduğunu ifade ederek, “Bu işe 2009’da başladım ve o günden beri elimde çürüyen araçlar var. Bu 7 senelik bir zaman dilimi yapıyor. Yani kaba hesap 200 tane araçtan 100’ü 5 yıldır otoparkımda bekliyor. Bu işe yaparken tabi ilginç şeyler de yaşıyoruz. Tabi buda bu işin bir parçası. Ama sonuçta biz sadece bir emanetçiyiz. Emniyet bağlar, emniyet çıkışını verir, icra dairesi bağlar, icra dairesi çıkışını verir. Biz sadece bu araçlar bize nasıl teslim edildiyse aynı şekilde teslim etmek mecburiyetiyle mükellefiz. Bu araçları kesinlikle resmi yolla teslim ediyoruz. Ama tabi bunu ben bu şekilde muhafaza edebiliyorum. Bütün güneş, bütün kar, bütün yağmur hepsi araçların sırtında. Bu gibi araçlara kapalı alan yapmamız mümkün değil. Yani bizim de yaşadığımız sorunlardan en büyüğü de bu. Araçları buraya gelen insanlar maddi olarak birmiş insanlar. Yani şöyle söyleyeyim, bir insan gider bir giyim mağazasında bir elbise alır, hoşuna giderse alır, hoşuna gitmezse almaz. Ama bizim burada öyle bir şey yok. Adamın borcu var, ödenmemiş aracı burada. Sigortasını yaptırmamış aracı burada. Ve bu da böyle devam edip gidiyor” diye konuştu.

Mehmet Türel

Etiketler: Aziz Yiğit, çürümeye terk edilmiş lüks araçlar, malatya çürük lüks araçlar


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