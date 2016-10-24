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Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması: 19 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, 6 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Malatyada FETÖ/PDY soruşturması: 19 gözaltı

24 Ekim 2016 16:55

15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Malatya’da savcılık ve emniyet başarılı operasyonlarla örgüte yönelik mücadeleyi sürdürüyor. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik son olarak gerçekleştirilen operasyonlarda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden 1 doktor ve 1 tekniker, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1 astsubay, Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan 11 kişi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden 1 veteriner hekim ve 2 mühendis, Etüt Merkezinde görevli 1 öğretmen ile 1 acil tıp teknisyeni olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Valilik OHAL bürosunca yapılan açıklamada, ayrıca gözaltına alınan 1 vergi müfettişinin ise soruşturma dosyası kapsamında Denizli’ye gönderildiği belirtildi. Açıklamada, 3 günlük süre zarfında İnönü Üniversitesi'nde görevli 1 profesör, 1 yardımcı doçent, adli personellerden 2 icra müdür yardımcısı, 1 zabıt katibi, 1 infaz koruma memuru olmak üzere 6 kişinin tutuklandığı, SGK İl Müdürlüğü'nde görevli 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.


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