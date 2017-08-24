Malatya'da huzur uygulaması

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulama eş zamanlı olarak saat 22.00’de başlatıldı. Şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama yapılırken Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eğlence merkezlerinin yoğun olduğu Cezmi Kartay Caddesi’nde huzur uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde eğlence merkezlerinde arama ve buradaki şahısların GBT sorgulamaları yapıldı. Uygulama sürecince caddenin giriş ve çıkışı polis ekiplerince kapatılırken aynı anda Kanalboyu ile Fahri Kayahan Bulvarı üzerindeki kafeteryalarda da şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Gece yarısına kadar süren uygulamaların sonuçları ise daha sonra açıklanacak.

Hasan Eryılmaz

