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Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 4 yaralı

19 Eylül 2016 22:01
Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Toptaş Mahallesi Camiönü Sokak’ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada R.E.'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu K.İ., D.K. ve A.D. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Kavgada R.E. de sopayla başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 6 adet boş kartuş buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Cahit Özçelik

Etiketler: Malatya, silahlı kavga


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