Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Toptaş Mahallesi Camiönü Sokak’ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada R.E.'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu K.İ., D.K. ve A.D. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Kavgada R.E. de sopayla başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 6 adet boş kartuş buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cahit Özçelik