Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre Arapgir ilçesi Deregezen mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye, güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar Ömer Gülbahar, Özlem Gülbahar, Fatma Gülbahar ve Elif Gülbahar 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

