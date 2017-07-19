Diğer
Kategoriler

Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kisi öldü 4 kişi yaralandı.

Malatyada zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

19 Temmuz 2017 00:44

Edinilen bilgilere göre Arapgir ilçesi Deregezen mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye, güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar Ömer Gülbahar, Özlem Gülbahar, Fatma Gülbahar ve Elif Gülbahar 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!