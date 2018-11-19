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Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut taktiksel eleştirilere cevap verdi

Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut taktiksel eleştirilere cevap verdi
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut taktiksel eleştirilere cevap verdi

Taktik anlayışında değişikliğe gitmeyeceğini belirten Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Benim elimdeki kadro bunu veriyor, ben bu şekilde puanlarımı alıyor ve hedefime ilerliyorsam bu şekilde devam edeceğim" dedi.

E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'deki gidişatla ilgili değerlendirmede bulundu. Bulut, takım olarak defansı sağlam tutup, yakaladıkları pozisyonları da en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, bu sistemi başarıyla uyguladıklarına dikkat çekti.

Erol Bulut, hedefe futbolcularıyla birlikte yürüdüğünü de ifade ederek, "Her hocanın bir çizgisi var. Benim çizgim de defansı sağlam tutmak, yakaladığım pozisyonları iyi değerlendirip, sonuca gitmek. Dünya futboluna bakıldığında örnekleri çoktur. Şampiyonlar Ligi final maçında Inter-Barcelona. Maçı kim kazandı? Inter kazandı. Yunanistan nasıl Avrupa şampiyonu oldu? Her hocanın oyun görüşü, oynatmak istediği taktik farklıdır. Benim taktiğim de elimdeki kadro bunu veriyor, ben bu şekilde puanlarımı alıyor ve hedefime ilerliyorsam bu şekilde devam edeceğim. Başkaları beğenmiyor diye taktiğimi değiştirmeyeceğim. Futbolcular buna cevap veriyor, cevap verdiğinde ben puan ya da puanlar alıyorsam, istediğim hedefe futbolcularımla birlikte yürüyorsam, aynen bu şekilde sezon sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu.  

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