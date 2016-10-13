Kulüp Başkanı Bülent Kapkıner yaptığı açıklamada, forvet Engin Bilici, stoper Salih Yıldız, Burak Acil, kaleci Tolga Yılmaz, Ergül Kurt, orta saha Gökhan Öz, Akif Gümüş, Cumali Kılıç, Hakan Koç, santrafor Nail Gürel’in lisans işlemlerini tamamladıklarını söyledi.

“Malatyaspor’un yeniden dirilişi için her şey hazır”

Kapkıner, Onursal Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin destekleriyle yeni sezon iddialı bir takımla gireceklerini kaydederek, “Malatya amatörünün en iyi futbolcularını bünyemizde toplayarak iyi bir kadro oluşturduk. Hedefimiz bu sezon kesinlikle BAL Ligi’ne çıkmak. Bu noktada emeği geçen kulüp yönetimim ve çalışanlar olmak üzere, efsane başkanımız Hikmet Tanrıverdi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Malatyaspor’un yeniden dirilişi için her şey hazır. Transferlerimizin lisans işlemlerini tamamladık. Artık top teknik heyet ve futbolcularda” dedi.

“Sezonu şampiyon bitirmek istiyoruz”

Yeni sezon hazırlıklarının son sürat sürdüğünü dile getiren Kapkıner, “25 Eylül’de top başı yaptık. Malatya’da bir kamp sürecimiz olacak. Sezon Kasım’ın 20’sinde başlayacak. O zaman kadar hazır hale geleceğiz. Sezona iyi başlayıp, ligi şampiyon bitirmek istiyoruz'' diye konuştu.