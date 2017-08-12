Malazgirt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile kutlu zafere hazırlanıyor

Cumhurbaşkanının himayeleri altında yapılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Hazırlıklar çerçevesinde yapılacak olan etkinliklerin hazırlık alanlarını büyük titizlikle İstanbul’dan gelen Okçular Vakfı yetkilileri ve çalışmaları ile büyük titizlikle devam ediliyor. Malazgirt tarihinin dönüm noktası olan etkilik için yaklaşık 50 tır malzeme geleceği belirtildi. Okçular vakfı yetkileri ile çalışmaları gece gündüz demeden alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak olan etkinlikler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma alanları, ilçeye gelecek misafirler için dinlenme ve yemek yeme alanları, yarışmalarda ve gösterilerde kullanılacak atlar için hayvan barınaklarını, ok yarışmaları alanları, konser alanları tek tek büyük bir titizlikle yapılmaya devam ediyor. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılki etkinliklere katılacağını ifade etti. Kaymakam Kırlı, "Bu seneki 26 Ağustos 1071 Zafer şenliklerine Zafer kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah teşrif edecekler. Malazgirt’imiz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşriflerine hazırdır. Bu büyük organizasyonu düzenleyen okçular vakfı yetkililerine, yöneticilerine, başkanına buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Okçular vakfı ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. bu yılki programımızın odağında okçuluk olacak. Hem atlı okçuluk hem de okçuluk turnuvaları hem de halkımız buradan ok atabilecek. Yine halkımız için okçuluk aktiviteleri yapacağız. Programımız iki gün sürecek.iki gün buyunca burada hem zaferimizi kutlayacağız hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi bu vesile ile okçulukla tanıştıracağız" dedi.

Veysel Eşin