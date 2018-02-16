Malezya ile akademik işbirliği anlaşması imzalandı

Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS desteği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi’ne 70’den fazla ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldı. 112 konuşmacının katıldığı zirvede ayrıca, 42 panel ve seminer gerçekleşirken, Malezya, Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS ile ortaklık anlaşmasına vardı. Anlaşma çerçevesinde Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Idris Jusoh bir protokol imzaladı. Protokol ile birlikte ortak etkinliklerin yanı sıra üye olan eğitim kurumları arasında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

“Terörü eğitimle yeneceğiz”

İmza töreni öncesi konuşan Dr. Mustafa Aydın özellikle son zamanlarda yaşanan ve artan terör sorunu ile ilgili olarak , “Terörü eğitimle yeneceğiz” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti;

“Biz eğitimcilerin ışığında siyasiler, ekonomistler ve diğer iş insanları yürüyecekler. O yüzden güçlü ışıkla yolları aydınlatmamız lazım. Hipokrat yemini yapmış doktor anlayışıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi kucaklamalıyız. Buraya gelip dünyaya bir barış mesajı verdiğiniz için sizlere ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugün, Endüstri 4.0’ın, kafa naklinin, uzaya araba göndermenin, insansız araçların konuşulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. İnovasyon değil, farkındalık oluşturan inovasyona ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde fark oluşturabiliriz. Tabii kaynakların eksikliği, çevre kirliliği, göç ve benzeri problemler hepimizin ortak problemleri. Bunlarla herhangi bir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Üniversiteler burada devreye girmek zorunda. Bu kazanımlardan herkes eşit bir şekilde yararlanmalıdır.”

Bakan Idris Jusoh’dan İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ziyaret

Yapılan işbirliği sonrasında Bakan Idris Jusoh bilimsel diplomasi ve eğitim diplomasisi alanlarında çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de konuğu oldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli eşliğinde okulu gezen Idris Jusoh aynı zamanda EURAS ile yapılan işbirliğinden bahsederek, “Avrasya Üniversiteler Birliği sadece Avrasya bölgesinde değil bence dünyada önemli bir yere sahip olacak. Bunun için güçlü bir network yapısına sahip. Bu anlamda hem katılım sağlayan hem de destek veren üniversiteleri tebrik ediyorum. Biz de elbette güçlü bir şekilde bunun içerisinde bulunacağız. Etkinlik kapsamında insanlar çalışmalarını, fikirlerini ve işbirliklerini geliştirmek için bir araya geliyorlar. Biz terör karşıtı çalışmalarımızla elbette bu işbirliklerin güçlenerek artması için çalışmaları sürdüreceğiz. Terör sorununda da bu anlamda önemli bir noktaya sahip olabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.