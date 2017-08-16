Maliye Bakanı Ağbal, KKTC’de

E-vergi Otomasyon Sisteminin açılış töreni için KKTC’ye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında her alanda tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde birçok proje yürütüyoruz. Her şeyden önce 2 ülke arasında yürütmekte olduğumuz mali ve ekonomik program var. Bu program kapsamında da iki ülkemizin çok değerli kamu idareleri birçok alanda projeler geliştiriyorlar. Bu projeleri de birer birer uygulamaya koyuyorlar. Sağ olsunlar kendisi hemen arkadaşları talimatlandırdı. Ben gelir idaresi başkanımıza talimatı verdim. Süratle protokol imzalandı. Ve görüyorum ki bugün çok hızlı bir şekilde bu projenin birinci aşamasını başarıyla tamamlamış oluyoruz. Bu son derece önemli bir proje. Biz maliyeciler kendi aralarında şöyle şeyler söylerler. Kanunla vergiyi koyarsınız ama uygulamayla toplarsınız. Vergiyi kanunla koymak toplamak anlamına gelmiyor. Onu toplayabilmeniz için güçlü bir idareniz olması lazım uygulama tarafının güçlü olması lazım. Çok güçlü insan kaynaklarına sahip olmanız lazım ve özellikle son yıllarda gittikçe önemi artan çok güçlü bir bilgi işlem yapısına sahip olmanız gerekir. Bu arada aslında 90’lı yıllardan sonra en fazla ön plana çıkan vergiye gönüllüyüm. Eskiden devlet vergiyi koyar zorla alır denirdi. Şimdi bu değişti artık. Esas olan vatandaşın vergiye gönüllü uyumunu sağlamak. Bunun birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi vergi sistemi adil olacak. Vergi sistemi ekonomiye duyarlı olacak. Vergi sistemi kayıt dışılığa itmeyecek. Vergi sistemi ekonomide üretimi, yatırımı, ihracatı ve İslamı teşvik edecek” dedi.

Bugün bu projenin birinci aşamasının hayata geçirildiğine vurgu yapan Ağbal, “Aslında bana göre en cazip aşama ikinci aşama. Çünkü vatandaş veya mükelleflerimiz artık o aşamadan sonra vergi dairesine gelmeden evinde, iş yerinde, oturduğu yerde vergi beyannamesini düzenleyip, bir tuşa basıp KKTC Vergi Dairesine gönderebilecek. Bütün beyanname elektronik ortamda gelecek” diye konuştu.

Projenin imkanlarından bahseden Ağbal, “Bu proje sayesinde KKTC’de vergi mükellefi olan vatandaşlar çok ciddi anlamda teknolojinin imkanlarından yararlanacaklar. Kolaylıkları görecekler. Bilgileri alacaklar ve ben inanıyorum ki vergiye gönüllü uyum düzeyi de artacak. Dolayısıyla burada oluşturulan bu sistem sayesinde devletin bütün bu imkanlarına rağmen vergisini ödememekte ısrar edenleri de devlet artık çok daha donanımlı, çok daha bilgi sahibi olarak çağırıp şu kadar ödenmemiş vergin var diyebilecek. Burada ciddi anlamda vergi idaresinin etkinliği artacak. Verimliliği artacak” ifadelerini kullandı.