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Maliye Bakanı Naci Ağbal: Memur zamları 2018 yılı bütçesine 13 milyar lira ilave artış getirdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memur maaşlarına getirilen zamların 2018 yılı bütçesine 13 milyar lira ilave artış getirdiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Memur zamları 2018 yılı bütçesine 13 milyar lira ilave artış getirdi

23 Ağustos 2017 10:28

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında memur maaşlarına yapılan zamların bütçeye yansımaları konusunda açıklamalarda bulundu. Ağbal, memur maaşlarına 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk oranında getirilen zamların 2018 yılı bütçesine 13 milyar lira ilave artış getirdiğini söyledi. Ağbal, "2018 yılı bütçesine 13 milyar lira ilave artış gelmiş oldu. Mevcut kaynaklarımızla bunu karşılayacağız. Artık maliyeti biliyoruz. Bütçe çalışmalarında belirsizlik ortadan kalktı" dedi.

Bakan Ağbal, verilen zam oranlarının enflasyonun altından kaldığı takdirde oluşan farkın ilave olarak verileceğini belirterek, "Vermiş olduğumuz zam oranları enflasyonun altında kalırsa farkı ilave olarak veriyoruz. Memuru enflasyonun üzerinde gelire kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Bilindiği üzere 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4'ncü Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştı. 

Etiketler: 2018 yılı bütçesi, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Memur zamları


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