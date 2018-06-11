Maliye Bakanı Naci Ağbal: 'Özel Sektörün önünü açacak teşvik ve düzenleme yaptık'

Cacabey Meydanında düzenlenen iftar programına katılan Bakan Ağbal, "Türkiye her açıdan güçlü olduğu dönemlerden birisini yaşıyor. Bugün Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü. 2018 ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Büyük bir ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde Türkiye büyüyecek. Gerçekten 2018 yılı başında aldığımız kararların ne kadar isabetli olduğunu bugünkü ekonomideki gelişmelerden de görüyoruz. Dolayısıyla, ekonomi büyümeye devam edecek, Türkiye kazanmaya devam edecek"dedi.

24 Haziran sonrasında çok hızlı şekilde ekonomide tekrar toparlanmanın hedeflendiğini anlatan Ağbal, "Her ne kadar son dönemde kurlar üzerinden bir oyun oynandıysa da Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra çok hızlı bir şekilde ekonomide bu yön itibariyle tekrar toparlanmayı bekliyoruz.

Türkiye'nin makro ekonomik bütün parametrelerine baktığımızda Türkiye ekonomisi bir çok ülkenin çok ilerisinde. Türkiye potansiyel olarak zaten yüzde 5-6 büyüyebilecek bir ülke ki, etrafımızdaki ülkeler bu büyüme oranının ancak yarısını yakalayabilecek durumda. Daha çok yatırım alacağız. 24 Haziran'dan sonra inşallah Türkiye'ye gelecek yatırımlar artacak, ekonomideki büyüme devam edecek. Hükümet olarak her zaman söylüyoruz, üretenin, yatırımcının işletmelerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz.

Özellikle son 2 yılda bir çok sahada özel sektörün önünü açacak çok sayıda teşvik, destek ve düzenlemeler yaptık. Bunların uzun vadede Türkiye ekonomisini çok daha iyi noktalara getireceğinden de eminiz. Ama, her şeyden önemlisi sizin gösterdiğiniz cesaret, girişimcilik. Her şeyin üzerinde. 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra belki ülkede darbeyi başarıya eriştiremediler ama başka birileri ekonomi üzerinden büyük bir şok edici sonuç bekliyordu.

Onu siz girişimcilerimiz sayesinde aştık. Biz de hükümet olarak destek olduk. Önümüzdeki dönemde de inşallah, ekonomide yatırımların, üretimin arttığı, ihracat rekorları kırmaya devam ettiğimiz bir döneme başlayacağız. 24 Haziran seçimleri son derece önemli. yeni bir sisteme giriliyor. Tecrübe ederek öğreneceğiz. Parlementer sisteminden çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine giriyoruz. Aslında bu sistem Amerika Birleşik Devletleri örneğinde görüyorsunuz, icranın çok daha kuvvetli olduğu ve çok daha hızlı yapıldığı bir sistem. Ama, Türkiye'deki sistemde, aslında Amerika'da da böyle, meclis de en az irca organı kadar önemli. hatta daha önemli. Ülkenin önünü açacak temel yapısal düzenlemelerin yasalarla yapılması lazım. Bunu yapacak mecliste de iktidarın güçlü bir temsilinin olması lazım. Cumhur İttifakı olarak, önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilgili ortaya koyduğumuz yerli ve milli bir iddia var Bu çerçevede, bu seçimlerde ortaya çıkacak sonuç inşallah çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak, bu milli ve yerli duruşu ve hedefleri inşallah güçlü bir şekilde destekleyecek"diye konuştu.

"Eski Kırşehirspor yöneticilerine vergi borcu açıklaması"

Maliye Bakanı Ağbal'ın Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde iş adamlarıyla buluşmasının ardından bir gazetecinin eski Kırşehirspor yöneticilerinin vergi borçlarının silinmesi ve düzenlenmesi talebi üzerine Bakan Ağbal yaptığı açıklamada, "Daha önce de vekillerimizle bu konuyu görüştük. Bu konuyu bize aktardılar. Gerçekten bu yöneticilerimiz iyi niyetliler. bu sorumluluğu üstlenmiş arkadaşlarımız. Geçmişten gelen bu sorunu çözme noktasında kendilerine olumlu görüşlerimizi iletmiştik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yeni bir spor kanunu üzerinde çalışıyoruz. Yeni dönemde spor kulüplerinin mali yönetimlerinin sürdürülebilir bir noktaya gelmesi ile ilgili bir çalışma. Eğer, geleceğe ilişkin sistemi kurabilirsek, ki kuracağız. Geçmişten gelen bu sorunlarında üstesinden geleceğiz. Kırşehirli kardeşlerimiz, yöneticilerimiz hiç endişe etmesinler. Bu sorunun takipçisiyim ve çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kandil'e yürüyen askerimize dua edeceğiz"

Cacabey Meydanında düzenlenen iftarda konuşan ve Kandil'e yürüyen askere dua edeceğimizi ifade eden Bakan Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletçe dua edeceğiz. Sınır boylarında ülke güvenliğini koruyan kahraman askerimize dua edeceğiz. Kandile yürüyen kahraman askerimize dua edeceğiz. Afrin'de, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda canını feda eden kahraman şehitlerimize dua edeceğiz.

Allah onlara rahmet eylesin. Onlar, bu memleket üzerinde kurulmak istenen oyunları bozan kahramanlardır. Onlar hiç çekinmeden kahramanca cephede, Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde bu milletin anlı ve şanlı bayrağını göklere diken, canını feda eden kahramanlardır. Herkes bir defa daha gördü ki, bu bölgede herhangi bir şekilde bir şeyler yapılacaksa, haritalar değiştirilmeye kalkılacaksa, şu bilinsin ki, Türkiye asla bunlara müsaade etmez. Türkiye, kendi ülkesi üzerinden oynanmak istenen oyunlara asla fırsat vermez.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimini yapıyoruz. Bu seçim 16 Nisan referandumunu taçlandıracak, Türkiye'nin önünü açacak yepyeni Türkiye'yi kuracak bir seçim olacak. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak Kırşehirli kardeşlerimizden destek bekliyoruz. İnanıyoruz ki, bu seçimde ortaya koyduğumuz dava bilinci, iddialar Kırşehir'i de Türkiye'yi de 21. yüzyılda ileriye taşıyacak. 24 Haziran seçimlerinde Kırşehir'de sizin yapacağınız destek Türkiye'de hep beraber ortaya konulacak destek inşallah Türkiye'nin önünü açacak"

Enderhan Öz