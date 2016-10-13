Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan son yolculuğuna uğurlanıyor

Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan için Süleymaniye Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Polis ekiplerinin cami önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan son yolculuğuna uğurlanıyor

13 Ekim 2016 12:46
Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

Acıbadem Maslak Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan için cenaze töreni düzenleniyor. Süleymaniye Camii’nde düzenlenen törene Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan ve çocuklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de katılması bekleniyor.

Unakıtan'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak musalla taşına kondu. Tören öncesinde Süleymaniye Camii’nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cami önünde üzerinde uçaksavar da bulunan 'Ejder' adı verilen zırhlı polis aracı bekliyor.

Mehmet Altunışık- Emrah Kuş - Harun Basat - İsmail Coşkun 

 

Etiketler: kemal unakıtan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!