Acıbadem Maslak Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan için cenaze töreni düzenleniyor. Süleymaniye Camii’nde düzenlenen törene Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan ve çocuklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de katılması bekleniyor.
Unakıtan'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak musalla taşına kondu. Tören öncesinde Süleymaniye Camii’nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cami önünde üzerinde uçaksavar da bulunan 'Ejder' adı verilen zırhlı polis aracı bekliyor.
Mehmet Altunışık- Emrah Kuş - Harun Basat - İsmail Coşkun