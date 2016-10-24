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Malta’da uçak kazası: 5 ölü

Malta’da kalkışa geçen küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. AB Sınır Güvenliği Birimi (Frontex) yetkililerinin uçakta bulunduğuna dair çıkan haberler ise Frontex tarafından doğrulanmadı.

Maltada uçak kazası: 5 ölü

24 Ekim 2016 11:46
Malta’da uçak kazası: 5 ölü - Tıkla İzle

Akdeniz’deki AB üyesi ada ülkesi Malta’da kalkışa geçen çift pervaneli küçük bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Düştükten sonra alev alan uçaktan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Malta’nın başkenti Valletta’dan Libya’nın Misrata kentine gittiği bildirilen uçakta Frontex yetkililerinin olduğu havalimanı birimleri tarafından açıklanmıştı. Ancak daha sonra Frontex’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada uçakta kurumun yetkililerinin bulunmadığı bildirildi. Yaşanan kaza sonucu Valletta uluslararası havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulurken uçaktaki yolcuların kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Düşen uçağın çift pervaneli ve 19 yolcu kapasiteli Metroliner model uçak olduğu bildirildi. 

Etiketler: Malta, uçak kazası


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