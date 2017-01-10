İstanbul’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı Maltepe’de de hayatı olumsuz etkiledi. Büyükbakkalköy’de yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların yardımına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç koştu. Başkan Kılıç, makam aracıyla sokakları gezerek çalışmaları yakından takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bölgede çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Kılıç, vatandaşların zorluk çektiği bölgelere giderek beraberindekilerle ve vatandaşlarla mahsur kalan araçları itip bulunduğu yerden kurtardı. Bu davranışından dolayı vatandaşlar, Başkan Kılıç’a teşekkür etti. Çevrede ki esnafları ziyaret edip vatandaşların dertlerini dinleyen Kılıç, bir süre daha çalışmaların olduğu yerde incelemelerde bulunarak bölgeden ayrıldı.