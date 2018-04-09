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Maltepe Üniversitesi’nde ‘Kudüs’ konuşulacak

Maltepe Üniversitesi’nde ‘Kudüs: Tarih ve Kültür Arasında’ Programı düzenlenecek.

Maltepe Üniversitesinde Kudüs konuşulacak

09 Nisan 2018 16:44

‘Kudüs: Tarih ve Kültür Arasında’ programı 10 Nisan Salı Günü Maltepe Üniversitesi Maramra Eğitim Köyü’nde düzenlenecek. Üniversitesiden yapılan açıklamaya göre, program saat 13.00’da başlayacak. Açıklamaya göre Ortadoğu çalışmaları yapan ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği(ORDAF)’nin Kurucusu Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Kudüs’te yaşanılan sürecin tarihsel arka planını aktaracak. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, son yıllarda, özellikle Arap Baharı ile birlikte değişen ve dönüşen bölgenin dinamiklerini yaptığı belgesel ve haberler üzerinden açıklayacak. 

Yönetmen Tülay Gökçimen ise Filistinliler ve özelde Kudüslü Filistinliler ile gerçekleştirdiği görüşmelerden oluşan belgeseli aracılığıyla yaptığı gözlem ve deneyimlerini aktaracak, işgal atlında yaşayan Filistinlilerin gündelik yaşamlarına mercek tutacak. Erdem Demirkol’un Kudüs ve II. Abdülhamid (Taş Mektep, 2017) isimli kitabının dinleyicilere hediye edileceği programda, bu sayede katılımcıların entelektüel bir zihin çabası göstermeleri için kaynak sunulmuş olacak. Üniversite gençliğinin ve toplumun bilinçlenmesi, ortak akla dayalı çözümler üretilmesi ve dünya barışına kalıcı katkı vermesi adına bu programın faydalı olması bekleniyor.  

 

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