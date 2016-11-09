Maltepe Belediyesinin Türkiye’de alanında bir ilk olan, bağımlı kişilerin topluma kazandırılması ve bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurduğu “Bağımsız Mutluluk Merkezi” kapılarını açtı. Açılışa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcısı Canan Döner başta olmak üzere birim müdürleri, merkezde eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası merkezi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Ali Kılıç, ailelerin ve çocukların sevgi gösterisiyle karşılandı. Sık sık çocuklarla ilgilenen ve onlarla beraber merkez anısına hazırlanan pastayı kesen Kılıç, yaptığı konuşmada, “Umuyorum ki burada çok güzel çalışmalara imza atarak, gençlerimizi topluma kazandıracağız. Bu merkezi seçim çalışmalarım esnasında da belirttiğim üzere çok önemsediğimi biliyorsunuz. Ülkemizde maalesef ki bağımlı olan gençlerimizin sayısı arttığı gibi, yaş oranı da giderek düşüyor. Biz de bu tehlikeyi görerek ailelerimize yardım elimizi uzattık ve bu merkezi kurduk” dedi.

“Utanmayın, saklamayın”

Ailelerin utandıklarından ötürü çocuklarının bağımlı olduklarını saklayarak çözümü güçleştirdiklerini ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

“Bunlar utanılacak şeyler değil, hele çözümsüz meseleler hiç değil. Gençlerimiz ve ailelerimiz, uzattığımız eli tutuyor. Hep birlikte bu tehlikenin önüne geçeceğiz. Buna canı gönülden inanıyor, merkezimizin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kılıç’ın konuşması sonrası merkezde eğitim gören çocuklarca oluşturulan tiyatro ekibi, başka bir bağımlılık türü olan sosyal medya ve internet bağımlılığının anlatıldığı “Sosyal Alem” adlı oyunu sahneledi. Oyun izleyenlerden tam not alırken, çocukların performansı göz doldurdu.

İstanbul Kalkınma Ajansı ile yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Üniversitesinin de destekleriyle kurulan merkezde, ilçedeki gençlerin bağımlılıktan uzak bireyler olarak mutlu olmalarını sağlamak amaçlanıyor. “Bağımlı olma, mutlu ol”, “Bağımsız ve mutlu olmaya hazır mısınız?” ve “Kararını sen ver, yaşamını sen yarat” sloganlarıyla açılan merkezde crossfit ve spor faaliyetleri, teknoloji, tasarım ve tiyatro atölyesi, psikodrama ve psikososyal destek hizmetleriyle mahalle ve sosyal grup toplantıları düzenlenecek. Çalışmalarla Maltepe’de bağımlılığın her türü ile mücadelenin geliştirilerek toplumun daha sağlıklı ve nitelikli bireylere sahip olması, hayat standartlarının yükseltilmesi, risk altındaki çocuk ve gençlerin spor faaliyetleriyle sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilip desteklenmeleri, grup terapileri, psikodrama ve yaşam becerilerini geliştirme eğitimleri ile bireylerin kendilerini tanımalarının sağlanması hedefleniyor. Türkiye’de alanında bir ilk olan merkezde 2 psikolog ve 1 sosyolog da görev alıyor. Kurulduğu günden bu yana pilot olarak çalışmalarını sürdüren merkezde ilk etapta okullarda düzenlenen seminerlerle beraber 20 bin kişiye ulaşıldı ve 350 aileye de psikolojik destek hizmeti verildi.

