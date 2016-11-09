Diğer
Kategoriler

Maltepe’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem

Maltepe Belediyesinin “Bağımsız ve mutlu olmaya hazır mısınız?” sloganıyla hayata geçirdiği “Bağımsız Mutluluk Merkezi” açıldı. Merkezi gezerek incelemelerde bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, merkezin herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Umuyorum ki burada çok güzel çalışmalara imza atarak, gençlerimizi topluma kazandıracağız” dedi.


09 Kasım 2016 10:44

Maltepe Belediyesinin Türkiye’de alanında bir ilk olan, bağımlı kişilerin topluma kazandırılması ve bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurduğu “Bağımsız Mutluluk Merkezi” kapılarını açtı. Açılışa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcısı Canan Döner başta olmak üzere birim müdürleri, merkezde eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası merkezi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Ali Kılıç, ailelerin ve çocukların sevgi gösterisiyle karşılandı. Sık sık çocuklarla ilgilenen ve onlarla beraber merkez anısına hazırlanan pastayı kesen Kılıç, yaptığı konuşmada, “Umuyorum ki burada çok güzel çalışmalara imza atarak, gençlerimizi topluma kazandıracağız. Bu merkezi seçim çalışmalarım esnasında da belirttiğim üzere çok önemsediğimi biliyorsunuz. Ülkemizde maalesef ki bağımlı olan gençlerimizin sayısı arttığı gibi, yaş oranı da giderek düşüyor. Biz de bu tehlikeyi görerek ailelerimize yardım elimizi uzattık ve bu merkezi kurduk” dedi.

“Utanmayın, saklamayın”
Ailelerin utandıklarından ötürü çocuklarının bağımlı olduklarını saklayarak çözümü güçleştirdiklerini ifade eden Kılıç, şunları söyledi:
“Bunlar utanılacak şeyler değil, hele çözümsüz meseleler hiç değil. Gençlerimiz ve ailelerimiz, uzattığımız eli tutuyor. Hep birlikte bu tehlikenin önüne geçeceğiz. Buna canı gönülden inanıyor, merkezimizin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Kılıç’ın konuşması sonrası merkezde eğitim gören çocuklarca oluşturulan tiyatro ekibi, başka bir bağımlılık türü olan sosyal medya ve internet bağımlılığının anlatıldığı “Sosyal Alem” adlı oyunu sahneledi. Oyun izleyenlerden tam not alırken, çocukların performansı göz doldurdu.
İstanbul Kalkınma Ajansı ile yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Üniversitesinin de destekleriyle kurulan merkezde, ilçedeki gençlerin bağımlılıktan uzak bireyler olarak mutlu olmalarını sağlamak amaçlanıyor. “Bağımlı olma, mutlu ol”, “Bağımsız ve mutlu olmaya hazır mısınız?” ve “Kararını sen ver, yaşamını sen yarat” sloganlarıyla açılan merkezde crossfit ve spor faaliyetleri, teknoloji, tasarım ve tiyatro atölyesi, psikodrama ve psikososyal destek hizmetleriyle mahalle ve sosyal grup toplantıları düzenlenecek. Çalışmalarla Maltepe’de bağımlılığın her türü ile mücadelenin geliştirilerek toplumun daha sağlıklı ve nitelikli bireylere sahip olması, hayat standartlarının yükseltilmesi, risk altındaki çocuk ve gençlerin spor faaliyetleriyle sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilip desteklenmeleri, grup terapileri, psikodrama ve yaşam becerilerini geliştirme eğitimleri ile bireylerin kendilerini tanımalarının sağlanması hedefleniyor. Türkiye’de alanında bir ilk olan merkezde 2 psikolog ve 1 sosyolog da görev alıyor. Kurulduğu günden bu yana pilot olarak çalışmalarını sürdüren merkezde ilk etapta okullarda düzenlenen seminerlerle beraber 20 bin kişiye ulaşıldı ve 350 aileye de psikolojik destek hizmeti verildi.
 

Etiketler: maltepe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!