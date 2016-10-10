Maltepe'de sabah saatlerinde bir iş yerinin kepenklerine asılan bomba süsü verilmiş pankart, polisi alarma geçirdi. "Ankara'daki patlamada hayatını kaybedenlerin hesabını soracağız" yazılı pankart, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Pankartta bomba izine rastlanmadı.

Edinilen bilgilere göre, 09.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi, Çamlık Sokak girişindeki boş bir iş yerinin kepenklerine asılı pankart vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, pankartın altında şüpheli bir paket olduğu gördü. Polis emniyet şeridi ile güvenlik çemberi oluştururken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekibindeki görevli polis, özel kıyafetini giyerek "Ankara'daki patlamada hayatını kaybedenlerin hesabını soracağız" yazılı pankartı ve şüpheli paketi inceledi. Fünye ile patlatılan pankarta bomba izine rastlanmadı. Polis yasa dışı pankartı ve bomba süsü verilen paketin parçalarını toplayıp incelemek üzere emniyete götürdü.

Cenk İşver