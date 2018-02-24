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Maltepe’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Üç aracın karıştığı trafik kazasında, 1 üniversite öğrencisi öldü, 1 kişi yaralandı.

Maltepede zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

24 Şubat 2018 01:53

Olay, 23.00 saatlerinde, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ümit Baran Ç. İdaresinde ki 34 EF 353 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez (21) idaresinde ki 34 JY 9446 plakalı otomobile çarptı.. Bu sırada arkalarından gelen 34 EK 3053 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, 34 JY 9446 plakalı otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Ümit Baran Çakıcı ise ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılan kadın sürücünün cesedi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazaya karışan otomobillerden birinin motor parçalarının olay yerinden yaklaşık elli metre uzağa fırladığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken mahalle sakinleri ise burada sürekli kaza olduğunu ve çok can yandığını, yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istedi. 

Aydemir Kadıoğlu 

 

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