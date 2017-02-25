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MALUMATFURUŞ ANLAMI NE?

Malumatfuruş ne demek? Malumatfuruş sözcüğünün kelime anlamı bilgiçlik taslayan demektir. Malutmafuruş sözcüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan CNR Kitap Furası açılışı sırasında konuşmasında söylemiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CNR KİTAP FUARI AÇILIŞINDA KONUŞTU

"Batı zihin dünyalarında iz bıraka hadiseleri sürekli işleyerek, unutulmasına izin vermiyor"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fuarın bu yılki temasının 15 Temmuz olarak belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler kendi tarihimizi kaydetmek, hikayelerimizi kendi kelimelerimizle anlatmak, bunları gelecek nesillere aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz. Bu eksikliği sadece roman, hatıra, öykü gibi yazılı eserlerde değil tiyatro, sinema, dizi, belgesel gibi alanlarda da tecrübe ediyoruz. Destanlarla, kahramanlıklarla dolu bir geçmişe sahip olmamıza rağmen maalesef bu zengin birikimi ne beyaz perdeye, ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Elbette sözlü kültürün toplumsal hayatımızda önemli bir yer tutmasının bunda payı vardır, ancak şunu unutmamalıyız ki söz uçar yazı kalır. Nitekim diğer ülkelere baktığımızda bambaşka bir manzara ile karşılaşıyoruz. Fransız ihtilali ile, dünya savaşları ile, Pearl Harbor ile, Normandiya çıkarmasıyla, holokost ile ilgili binlerce romana, filme, belgesele rastlayabilirsiniz. Batı toplumları kendi zihin dünyalarına iz bırakan hadiseleri sürekli yeniden işleyerek, bunların unutulmasına izin vermiyor. Bizim yaşadıklarımızla mukayese edildiğine devede kulak kalacak kimi tarihi olaylar abartılarak hatta çarpıtılarak tekrar tekrar karşımıza çıkartılıyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

İnternet ve iletişim teknolojilerinin bilgiye ulaşım konusunda büyük kolaylıklar sağladığının altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Teknoloji fırsatlarına sırtını dönmek şüphesiz yel değirmeni ile savaşmak gibidir. Ancak burada şu gerçeğin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motoru ile internetteki bilgi kırıntıları ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Tabii ki arama motorları ile olan internetteki bilgi kırıntıları ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz, alim hiç olunmaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz. Bilgi, ilim, idrak için fikir çilesi çekmek gerekir. Gün bitmeden değerini yitiren değil, zamana meydan okuyan, asırlar boyu ayakta kalan eserler bırakmak için zahmet de emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır." Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin güney kısmında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile çok amaçlı sergi salonu inşasına başlandığını belirterek, "Matbu ve elektronik yayınların bulunacağı bu kütüphanede hedefimiz 5 milyon cilt basılı kitabı milletimizin hizmetine 24 saat sunmaktır. Burada zengin bir içerik bulunacaktır. 24 saat açık olacak kütüphanemizde genci yaşlısı ile tüm vatandaşlarımız kitaplarla haşır neşir olmanın tadına varacaktır" dedi.



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