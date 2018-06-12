Diğer
Kategoriler

Manchester City ile AvaTrade global ortaklık anlaşması sağladı

İngiltere Premier Ligi'nin şampiyon kulübü Manchester City, global resmi online yatırım ortağı olarak AvaTrade ile birkaç yıl boyunca sürecek bir anlaşma sağlamış olduklarını duyurdu.

Manchester City ile AvaTrade global ortaklık anlaşması sağladı

12 Haziran 2018 11:20

Manchester City, global resmi online yatırım ortağı olarak AvaTrade ile birkaç yıl boyunca sürecek bir anlaşma sağlamış oldukların açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın daha önce Manchester City'nin Çin, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde bölgesel ortaklığını yapan AvaTrade'in rolünü daha da genişlettiği belirtildi. Bu ortaklık sayesinde AvaTrade'in, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ve kurumsal ortaklarına Manchester City ile alakalı promosyonlar, ödüller ve kulübün Manchester'daki Etihad Stadyumu'na VIP geziler sunarak özel deneyimler sağlayabileceği aktarıldı. 

Manchester City Futbol Grubu'nun ortaklıklardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian Willoughby şöyle konuştu: ''AvaTrade ile bu yeni ortaklığımızı duyurmaktan ve işbirliği alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketin getirdiği yenilikler ve sektöründeki liderliği bizi etkiledi; Manchester City olarak biz de aynı değerleri benimsiyoruz. Şirketle kurduğumuz ilişkileri büyütmeyi ve dünyanın dört bir yanında daha fazla City taraftarına ulaşmayı hedefliyoruz''.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç