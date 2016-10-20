UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
25. dakikada Mata’nın sağ kanattan ortasında arka direkte Martial’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
30. dakikada Kjaer ceza sahası içinde Mata’yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltı atışını kullanan Pogba, topla Volkan’ı ayrı köşelere yolladı. 1-0
33. dakikada Şener, ceza sahası içinde Martial’i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltı atışını kullanan Martial topu ağlara gönderdi. 2-0
37. dakikada Mehmet Topal’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Souza’nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lingard'ın geriye pasında ceza sahası dışından Pogba'nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Pogba’nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lingard’ın şutunda top ağlara gitti. 4-0
51. dakikada Alper’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Volkan Şen’in dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel şekilde auta çıktı.
58. dakikada Emenike’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Robin Van Persi’nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde İsmail’in kafa vuruşunda top dışarı gitti.
83. dakikada Mehmet Topal’ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike’nin sol kanattan ortasında Robin Van Persie topu ağlara yolladı. 4-1
Stat: Old Trafford
Hakemler: Benoit Bastien xx, Frederic Haquette xx, Hicham Zakrani xx
Manchester United: De Gea xx, Darmian xxx, Smalling xx (Rojo dk. 46 xx), Bailly xx, Shaw xx, Carrick xxx, Pogba xxx (Mensah dk. 75 x), Mata xxx, Rooney xx, Lingard xxx (Memphis Depay dk. 66 xx), Martial xxx
Yedekler: Romero, Fellaini, Ibrahimovic, Marcus Rashford
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Şener x, Kjaer x (Emenike dk. 46 x), Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Neustadter x, Josef x, Alper x, Volkan Şen x (İsmail Köybaşı dk. 69 x), Van Persie xx
Yedekler: Fabiano Ribeiro, Miroslav Stoch, Caner Koca, Ramazan Civelek
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Pogba (dk. 31 pen. ve 45+1), Martial (dk. 34 pen.), Lingard (dk. 48) (Manchester United), Robin Van Perise (dk. 83) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Skrtel, Kjaer (Fenerbahçe)
MANCHESTER UNİTED 4-1 FENERBAHÇE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLA