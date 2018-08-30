Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Manisa Rafet El Roman ile coştu

Ünlü pop sanatçısı Rafet El Roman Manisa’da verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Manisa Rafet El Roman ile coştu

30 Ağustos 2018 22:15

Manisa’da Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rafet El Roman konser verdi. Forum Music Fest 90’lar isimli özel organizasyon kapsamında ünlü sanatçı Rafet El Roman, sevilen şarkılarını Manisalı hayranları için seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalarak şarkılarını genç hayranları ile birlikte söyleyen El Roman, konser sonrası Manisalı sevenlerine teşekkür etti.

Mesir anısını ilk kez anlattı 

Ünlü sanatçı Rafet El Roman konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 24 yıllık kariyerinde 10 defaya yakın Manisa’ya geldiğini kaydeden Rafet El Roman, mesir macunu festivalini mısır festivali sandığını anısını anlattı. El Roman, “Hiç unutmam ilk çıktığım yıllarda festival festival diyorlar ama benim aklımda mesir değil, mısır kalmış. Sahneye çıktığımda işte mısır festivali kutlu olsun falan dedim. Herkesi bir kahkaha tufanı tuttu. Ondan sonra dediler abi mısır değil, mesir macunu festivali. Bende düşündüm. Mısır macunu yiyilir mi diye. Hatta aklımın ucundan da bir sürü şey geçiyordu. Paylaşayım dedim” diye konuştu.
Açıklamanın ardından Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Özgür Tekdemir, Rafet El Roman’a mesir macunu hediye etti.

Ersan Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç