Manisa’da 3 milyon arı telef oldu

Yaklaşık 15 yıldır Saruhanlı’nın Halitpaşa Mahallesi'nde arıcılık ile uğraşan Zafer Şahin, bir ay önce Lütfiye Mahallesi kırsalına 122 kovan arı bıraktı. Arıların bakımı için aralıklarla kovanlara bakmaya giden Şahin, dün akşam saatlerinde kovanların ağız kısmının toprakla kapalı olduğunu fark etti. Durumu hemen jandarma ekiplerine haber veren Şahin, kovanları açtığında arıların havasız kalması sebebiyle tamamının telef olduğunu gördü. Bölgede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Her kovanda yaklaşık 25-30 bin civarında arı olduğunu belirten bal üreticisi Zafer Şahin, zararının 100 bin TL’ye yakın olduğunu söyledi. Şahin, “Halitpaşa Mahallesi'nde doğup büyüdüm. Yaklaşık 15 yıldır bu Halitapaşa Ovası’nda arıcılık yapmaktayım. Bunca yıldır hiç böyle bir olay başıma gelmedi. Yaklaşık 2 ay önce bu arılarımı Lütfiye Mahallesi'nin Sarıkız mevkiine getirerek, konaklattım. Geçen akşam geldiğimizde, 122 kovan arımın tamamının ağızlarının toprakla kapatılarak havasız bırakıldığını gördüm. Jandarmayı aradım ve kendileri gelerek, gerekli inceleme ve fotoğraflamayı yaptı. Bir kovanda yaklaşık 25 ila 30 bin arasında arı vardı. Bunu 122 kovanla çarptığımızda yaklaşık 3 milyon arım telef oldu. Bunun yanı sıra kovanların tamamı bal ile doluydu. Bu balın da yaklaşık maddi değeri 60 bin lira. Bu arıları ben tekrar yerine koymak istesem yaklaşık 45 bin liralık arım ziyan oldu. Toplamda zararım 100 bin lira civarında. Milyonlarca arı şu anda telef olmuş durumda. Söylenecek bir şey yok. Kelimelerin bittiği yer burası” dedi.

Adem Şahin