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Manisa’da 311 kamu personeli FETÖ’den tutuklandı

Manisa'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 578 kamu personelinden 311'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Manisada 311 kamu personeli FETÖden tutuklandı

20 Eylül 2016 16:21

Kamuda başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Manisa’da tutuklanan devlet memuru sayısı 311’e yükseldi. 59 kamu personelinin gözaltında olduğu Manisa’da 215 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa Valiliği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 445 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 982 kamu personeli de açığa alındı. 311 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa’da 59 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 215 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 52’sinin de serbest kaldığı öğrenildi.
Yapılan açıklamada ayrıca 36 sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedildiği ve açığa alınan 36 kamu personelinin ise görevlerine iade edildiği kaydedildi. 83 kamu personelinin idari soruşturmasının devam ettiği, 8 memurun da başka illere teslim edildiği bildirilen açıklamada 6 memurun da emekliye ayrıldığı kaydedildi.

Sadık Cangel


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