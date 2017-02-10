Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle Cuma günleri vatandaşların dini duygularından faydalanmak isteyen, cami önlerini mesken tutan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mültecilerin de bulunduğu dilencilere yapılan operasyonlarda yakalanan yaklaşık 20 dilenciye cezai işlem uygulandı. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, vatandaşlardan dilencilere yönelik şikayetler aldıklarını vurgulayarak, “Cuma Namazından sonra dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdik. Cami önlerinde bulunan yaklaşık 20 dilenciyi Müdürlüğümüze getirdik. Üzerlerinden yaklaşık bin TL para çıkan dilencilerden yabancı uyruklu olanları Manisa Göç İdaresi Müdürlüğüne bildiriyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. İnsanların dini duygularını suistimal eden bu insanlara güvenip para vermesinler” dedi.