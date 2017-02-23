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Manisa’da izinsiz dikilen 17 bin zeytin fidanı söküldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 329 dönüm alana izinsiz dikilen yaklaşık 17 bin kök zeytin fidanı söküldü.

Manisada izinsiz dikilen 17 bin zeytin fidanı söküldü

23 Şubat 2017 20:16
17 bin zeytin fidanı söküldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, 1.derece sit alanı içersinde bulunan Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiindeki hazineye ait 329 dönüm alana Ç.K. tarafından izinsiz zeytin fidanı dikildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine Kültür Varlıkları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ekipleri hazine arazisi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından, hazine arazisine izinsiz dikilen zeytin fidanlarını sökme kararı aldı.

17 BİN KÖK ZEYTİN FİDANI SÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekibi, bölgede güvenlik önlemi alırken, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 ay önce dikildiği öğrenilen yaklaşık 17 bin kök zeytin fidanı söküldü.

Öte yandan 1.derece sit alanı içersinde bulunan Bintepeler mevkiindeki hazineye ait 329 dönüm alana izinsiz zeytin fidanı diken Ç.K.’ye Kültür Varlıkları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından dava açıldığı öğrenildi.

Behzat Akcan
 

Etiketler: manisa, salihli, zeytin fidanı


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