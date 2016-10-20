Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahalle Mezarlığı üst kısmındaki ormanlık alanda bir ceset gören çoban, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 25-30 yaşlarında 25 gün önce ölmüş bir kadına ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset, Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze aracı ile Manisa Devlet Hastanesine ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Adem Şahin

