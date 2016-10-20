Diğer
Kategoriler

Manisa'da kadın cesedi bulundu

Manisa'da ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu.


20 Ekim 2016 22:56

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahalle Mezarlığı üst kısmındaki ormanlık alanda bir ceset gören çoban, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 25-30 yaşlarında 25 gün önce ölmüş bir kadına ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset, Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze aracı ile Manisa Devlet Hastanesine ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

Adem Şahin
 

Etiketler: kadın cesedi, manisa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!