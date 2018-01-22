Manisa’da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Selendi-Kula karayolu Kınık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Selendi ilçesine seyreden Ramazan D. (34) idaresindeki 64 KY 558 plakalı otomobil, Kınık mevkiinde sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Emrah K. (35) idaresindeki 34 NS 5069 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan Ramazan D., eşi Hatice Kübra D.(32), Muhammet D. (7) ve Fadime D. (4) ile kamyonet sürücüsü Emrah K. ve yanında bulunan Ömer Y. (29) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan D., Hatice Kübra D., Muhammet D. ve Fadime D. yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Emrah K. ve Ömer Y.’nin ise Selendi Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin de geldiği bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, hurdaya dönen araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Çakır

