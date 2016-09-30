Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında, D-300 Ankara-İzmir karayolunun Kula Jandarma kavşağında meydana geldi. Kula şehir merkezine gitmek isteyen Yunus Çetinkaya (20) yönetimindeki 45 RA 7550 plakalı otomobil ile Uşak istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Serdal Cantürk (36) yönetimindeki 06 AOB 54 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yunus Çetinkaya ve araçta bulunan Mehmet Ekin (19) ile Serdal Cantürk ve eşi Gülsüm Cantürk (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulanslarıyla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Yiğen