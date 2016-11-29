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Manisa’da silahlı çatışma: 6 yaralı

Manisa’da alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Manisada silahlı çatışma: 6 yaralı

29 Kasım 2016 15:06
Manisa’da silahlı çatışma: 6 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 12.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İzmir-Bursa sürat yolu üzerinde bulunan bir turizm firmasının önünde meydana geldi. Onur D. ve turizm firması sahibi Mahmut K. arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Serkan Ö. ve Göksel K. Manisa Devlet Hastanesine, Murat M., Caner T. ve Onur D. özel bir hastaneye, Aguş Ö. de Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine 34 ve 68 plakalı iki araçla gelen eli silahlı kişiler İzmir Bursa Sürat Yolundaki Şoförler Cemiyeti karşısında bulunan bir turizm firmasının önünde pompalı tüfekler ve silahlarla ateş açtı. Silahlı çatışmada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar silahlarını atarak kaçmaya çalıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan bazı şahıslar hemen arka tarafta bulunan 8 Eylül Kemal Neşem Dömekeli İlkokulunun önünde pompalı tüfeğini bir aracın altına atarak kaçtı. Görgü tanıkları polise eşkal verirken olay yerinde çok sayıda boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yaşanan çatışma sırasında çevrede bulunan çok sayıda araç da isabet eden kurşunlardan dolayı hasar gördü.
Polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Şahin - Sadık Cangel
MANİSA


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