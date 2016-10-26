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Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisada silahlı kavga: 2 yaralı

26 Ekim 2016 20:09

Olay, saat 19.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı yakınında bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi bir kafede karşıladı. Tarafların tartışması kavgaya dönüşünce taraflardan biri silahını çıkararak 4 el ateş etti. Olay yerinde kavgaya karışan taraflardan biri ve tesadüfen kafede bulunan G.A. bacağından yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipler yaralı G.A.’ya ilk müdahalesinin ardından Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Silahı ateşleyen ve olay yerinde bacağından yaralandığı öğrenilen iki kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi. Polis her yerde farklı bölgelere doğru kaçan iki kişiyi arıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adem Şahin
 

Etiketler: silahlı kavga


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