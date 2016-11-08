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Maraş Destanı belgesel filmle izleyici karşısına çıkıyor

Kurtuluş Savaşı’nda ilk direnişin başladığı Kahramanmaraş’ın destansı mücadelesi, “İstiklalden İstikbal’e Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı” adıyla belgesel oldu. Serdar Gökhan ve Kemal Denizci gibi ünlü simaların yer aldığı belgesel, ruhuna uygun olarak Şubat ayında vizyonda girecek. Destan aynı zamanda çizgi roman haline getirilerek çocuklara da dağıtılacak.


08 Kasım 2016 12:41

Onikişubat Belediyesinin Kurtuluş savaşı döneminde sergilenen Maraş Mücadelesini anlattığı belgesel projesi "İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı" adıyla hayata geçirildi. Ağırlıklı olarak Kahramanmaraş’ın tarihi mekanların da yapılan çekimlerde profesyonel oyuncuların yanı sıra yöre haklıda kamera karşısına geçti.
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Milli Mücadelenin öncülerinin, memleketin kurtuluşunda emeği olanların unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Kahramanmaraş istiklal mücadelemizde ilk kıvılcımı başlatan bu mücadelenin öncüleri memleketinin kurtuluşunda emeği olan insanlarımız maalesef unutulma noktasına gelmiş. Bu memleketin bu ülkenin değerlerinin o şehadete ermiş insanları unutturmayacağız. Çocuklarımız bu ülkenin hangi şartlarda nerelere geldiğini bir defa daha hatırlayacaklar. Bunları unuttuğumuz takdirde unutulduğu taktide de o değerlerin yitirildiği takdirde bu ülkenin geleceği ile ilgili çok fazla anlamlı şeyler yapmak mümkün değil ”dedi.

“Maraş hikayesi gündeme gelmedi”
Belgeselde ahşap oyma ustası “Üstad” olarak izleyici karşısına çıkan başrol oyuncusu Serdar Gökhan, Kahramanmaraş hikayesinin yeterince gündemde yer almadığına dikkat çekerek gençlerin milli bilince ulaşması noktasında önemine değindi. Usta oyuncu Serdar Gökhan, “Türk halkının Türk milletinin kahramanlıklarını gördükçe duydukça insan heyecanlanıyor. Bu da bir Kahramanmaraş hikayesi pek gündeme gelmedi. Bu zamana kadar üzerinde durulmadı. Durulması lazımmış. Bu tür projeleri türkün kahramanlığını yeni nesillere ulaştırmak en büyük amacımız. Yeni nesillerimize vatan sevgisini millet sevgisini bayrak sevgisini aşıladığımız zaman iyi bir nesil doğar. Gençleri tarih bilincine ulaştırmak tarihini öğretmek için büyük bir adım olacak” dedi.

“20 dk. yetmez”
Davulcu Abdal Halil Ağa rolünü canlandıran başarılı oyuncu Kemal Denizci de projeyi ilk okuduğunda ‘bu proje için 20dk yetmez’ dediğini belirterek oynadığı karakterin mücadele içindeki yerini anlattı. Kemal Denizci: “ Proje ilk geldiğinde 20 dakika yetmez dedik. 20 dakikanın pek çok şeyin başlangıcı olacağını öğrendik. Bana biçilen rol isyanı başlatan kavganın ilk adımını atan kişilerden biri Davulcu Abdal Halil ağanın rolüydü çok sevdiğim bir rol ve elimizden geldiği şekilde yapmaya çalıştık” diye konuştu.

Sırada çizgi roman var
Tarihin milli değerlerin yeni nesillere aktarılması için yeni projenin çizgi roman olduğunun haberini veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek: “Yüzlerce şehidimiz var. Sadece isimleri yazılı şehitliklerde duruyor ama onları maalesef çok fazla bilen kalmamış. Bunları nasıl çocuklarımızın zihnine daha iyi nasıl yansıtırız diye düşündüğümüzde yazılmış şeyler çok fazla okunmuyor maalesef bunları çizgi roman gibi oluşturalım yapalım ve çocuklarımıza sunarsak o zaman daha kolay okuyacaklar diye düşünüyoruz ve inşallah onları bu şekilde unutturtmayacağız.”

Alev Hamitoğulları - Mehmet Selman Bektaş 

 


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