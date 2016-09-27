Gaziantep Basketbol bir süredir temas halinde olduğu oyunculardan Marcus Denmon ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon da Türkiye’de forma giyen başarılı oyuncu Marcus Denmon sezonu 15,3 sayı 3,6 ribaund 1,7 asist ortalaması ile tamamlamıştı.

1990 doğumlu olan Denmon, 2013-2014 sezonunda Türkiye’de Tofaş takımında forma giydi. Başarılı oyuncu daha sonra İtalya’nın New Basket Brindisi takımına transfer oldu. Burada beklentilerin uzağında bir performans sergileyen ABD’li oyuncu 2015-2016 sezonunda yine Türkiye’ye geldi. Türkiye basketbolunu daha önce de bildiği için İstanbul Büyükşehir Belediye’den gelen teklifi değerlendiren oyuncu, turuncu-beyaz ekipte başarılı performansı sonrası Gaziantep Basketbol ekibinin ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu Gaziantep ekibi ile uzun süren görüşmelerin ardından kırmızı-siyahlı ekiple sezon sonuna kadar anlaştı.