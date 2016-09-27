Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Marcus Denmon Gaziantep Basketbol’da

Marcus Denmon Gaziantep Basketbol’da

Spor Toto Basketbol ekiplerinden Gaziantep Basketbol ABD’li skorer guard Marcus Denmon’ı kadrosuna kattı.

Marcus Denmon Gaziantep Basketbolda

27 Eylül 2016 13:10

Gaziantep Basketbol bir süredir temas halinde olduğu oyunculardan Marcus Denmon ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon da Türkiye’de forma giyen başarılı oyuncu Marcus Denmon sezonu 15,3 sayı 3,6 ribaund 1,7 asist ortalaması ile tamamlamıştı.

1990 doğumlu olan Denmon, 2013-2014 sezonunda Türkiye’de Tofaş takımında forma giydi. Başarılı oyuncu daha sonra İtalya’nın New Basket Brindisi takımına transfer oldu. Burada beklentilerin uzağında bir performans sergileyen ABD’li oyuncu 2015-2016 sezonunda yine Türkiye’ye geldi. Türkiye basketbolunu daha önce de bildiği için İstanbul Büyükşehir Belediye’den gelen teklifi değerlendiren oyuncu, turuncu-beyaz ekipte başarılı performansı sonrası Gaziantep Basketbol ekibinin ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu Gaziantep ekibi ile uzun süren görüşmelerin ardından kırmızı-siyahlı ekiple sezon sonuna kadar anlaştı.

Etiketler: Gaziantep Basketbol, Marcus Denmon


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!