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Mardin şehitleri memleketlerine uğurladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Sultan köyü yakınlarında, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri El Yapımı Patlayıcı’yı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan 3 asker memleketlerine uğurlandı.

Mardin şehitleri memleketlerine uğurladı

15 Ekim 2016 11:02

Selen Kışlası'nda düzenlenen törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri katafalka konularak öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Törene Vali Mustafa Yaman, Tuğay Komutanı Altan Er, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehitlerin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Mardin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un okuduğu duanın ardından, 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İslam Akyüz'ün cenazesi memleketi Adana'ya, 20 yaşındaki Jandarma Er Yunus Kaymak'ın cenazesi memleketi Ordu’ya ve 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Fehmi Altundaş'ın cenazesi memleketi Niğde'nin Bor ilçesine uğurlandı. 

Neriman Çelebi

Etiketler: Mardin şehitleri


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