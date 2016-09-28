Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Savur ilçesi Bağyaka Mahallesinde 28.09.2016 Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, güvenlik güçlerimizin Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütmüş olduğu operasyonlarda 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Bixi Makinalı Tüfek, 1 adet Gündüz Dürbünü, 1 adet el telsizi, 4 adet el bombası ile ele geçen silahlara ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Neriman Çelebi

MARDİN