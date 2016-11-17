Mardin ve Siirt belediyelerine kayyum atandı - Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, İçişleri Bakanlığı’nın 16.11.2016 tarihli kararı ile görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nca; Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişlerdir" denildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Mardin Büyükşehir Belediyesine operasyon düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri ve terörle mücadele polis ekipleri belediyeye girişlerde kimlik kontrolü yapıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesinde incelemeler sürüyor.