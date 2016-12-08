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Mardin’de 1 yılda 634 terörist öldürüldü

Mardin merkez ve ilçelerinde son bir yıl içerisinde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 634 terörist öldürüldü. Kentte büyük darbe alan ve halkın desteğini kaybeden PKK, vatandaşları ölümle tehdit etmeye başladı.

Mardinde 1 yılda 634 terörist öldürüldü

08 Aralık 2016 16:18

Mardin merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK varlığına yönelik son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte büyük darbe vuruldu. Düzenlenen başarılı operasyonlarda, kentteki asker bölgesinde 48, polis bölgesinde 32, Nusaybin’de 797, Dargeçit’te 40 ve Derik’te 17 olmak üzere 634 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristler arasında sözde Mardin sorumlusu Botan kod adlı Fazıl Atan, Dargeçit sorumlusu Rezzan kod adlı İrfan Erol, Savur sorumlusu Mazlum kod adlı Selahattin Arasan, Bagok sorumlusu Helvest kod adlı Hiva Çavşin, özel kuvvetler sorumluları Seyid Reşo kod adlı Hasan Turan ve Xabatkar kod adlı Samani Çakmak’ın da bulunduğu örgüt, bölgede dağılma sürecine girdi.

Halk desteğini de kaybeden örgüt, vatandaşlar üzerinde baskısını arttırdı. Örgüt, bazı köylerdeki vatandaşları ölümle tehdit etmeye başladı. Örgüt mensupları arasındaki bazı telsiz konuşmalarında ise, “Köylülere güvenmeyin” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Etiketler: mardin, öldürülen terörist


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