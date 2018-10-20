Mardin'de 2'nci Harire Şenliği düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesince, 2'nci Harire Şenliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenliğe, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilçe kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte, vatandaşlar harire tatlısının tadına bakıp, 4 dilde seslendirilen şarkılar eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Şenlik, renkli görüntülere de sahne oldu.

"3 MİLYON İNSAN MARDİN'İ ZİYARET ETTİ"

Vali Yaman, Mardin'in 2 yıl içerisinde önemli değişimler yaşadığını belirterek, “Mardin'in 2 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırdığımızda çok farklı bir yerde olduğunu görmekteyiz. İlk geldiğimizde insanlar mutsuz, kimsenin ağzını bıçak açmıyor ve terör kabus gibi ilimizi sarmıştı. O gün ‘Sabredin güzel günler gelecek' demiştim. Siz değerli hemşehrilerimiz sabrettiniz ve dualar ettiniz. Bizlerin terörle olan mücadelesine destek verdiniz. Şimdi ise gördüğünüz gibi otellerde yer yok ve sokaklarımız dolu dolu. Bunun yanında 3 milyon civarında misafir ilimizi ziyaret etti. Bu sayı yıl sonuna kadar daha çok artacak” dedi.

“TÜRKİYE'NİN EN ÇOK MERAK EDİLEN ŞEHRİYİZ”

Mardin'in güzellikler yaşamaya devam edeceğini anlatan Yaman, “Son 1,5 yıldır Türkiye'nin en çok merak edilen illerin arasında yer alıyoruz. Artık ne devletimizin ve hükümetimizin ve belediyelerimizin terör örgütüne verilecek tek bir kuruşu bile yok. Bu nedenle Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin bütçeleri de dağa taşa değil, siz değerli hemşehrilerimize harcanıyor. ‘Sizin için çalışıyoruz' diye çıktığımız bu yolda herkesin yüzü gülüyor. İlçe belediyelerimiz geçtiğimiz haftalarda festivaller yaptılar. Oradaki coşku görülmeye değerdi. Bugün bu coşku burada devam ediyor. Yaptığımız etkinlikle bir geleneğe sahip çıkmakla beraber, yine vatandaşlarımızı mutlu ettik. Bundan sonra da sizin için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.