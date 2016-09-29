Mardin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kızıltepe’de 6 ayrı suçtan aranan M.A.K.’nin yakalandığı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘Aranan Şahısların Yakalanmasına’ yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 6 farklı suçtan aranması olan ve toplam 22 yıl 21 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası ile bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edilen M.A.K., yakalanarak sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN