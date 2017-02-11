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Mardin'de bakırcılık sanatı can çekişiyor

Mardin’in tarihi çarşında bakırcılık mesleğini yarım asırdır sürdüren Hasan Özcan, fabrikasyon ürünlerin piyasa sürülmesinin ardından artık iş yapamaz hale geldiklerini söyledi.

Mardinde bakırcılık sanatı can çekişiyor

11 Şubat 2017 15:56

Mardin merkez Artuklu ilçesinde 8 yaşından bu yana bakırcılık ile uğraşan 58 yaşındaki Hasan Özcan, bakır işleme sanatına babasının yanında başladığını ve halen babasının mesleğini devam ettirdiğini kaydetti. Hasan Özcan, "Eskiden yaptığımız tüm bu eşyalar kullanılırdı, yani insanlar kullanmak için alırdı. Şimdi ise sadece süs eşyası olarak alınıyor. Bakırcılık sanatı ağır bir iştir, çok emek sarf ediyoruz" dedi.

İşini çocuklarına da öğrettiğini, onların da bakır işlemeciliği yaptığını anlatan Özcan, müşterilerin talebine göre her türlü figürü bakıra işleyebildiklerini söyledi. Özcan, "Eskiden ustaların sayısı da çoktu. O kadar usta vardı ki bakır almak için sıraya giriyorduk. 200-300 kilogram bakır alabilmek için bir ay sıra bekliyorduk. Sanatkar çoktu, çıraklar da öyle. Ama şimdi ne sanatkar kaldı ne de çırak. Sadece Mardin’de 150 bakırcı dükkanı vardı. Şimdi ise birkaç kişi ya var ya yok. Eskiden bu meslek çok kıymetliydi. Kuyumcu ile bakırcı arasında bir fark yoktu. Talep ve istek çoktu. Ama şimdi fabrikalar açıldı, çinkolar çıktı, cam eşyalar çıktı, krom ve çelik eşyalar piyasa sürüldükten sonra mesleğimiz de öldü. Bizde mesleği ayakta tutma mücadelesi veriyoruz ve zar zor kendimizi kurtarabiliyoruz" diye konuştu.

Son zamanlarda yaşanan olayların işlerine olumsuz etkilediğini aktaran Hasan Özcan, "Şehrimiz tarihi bir yerdir, çok güzeldir ve terör ile anılmasını istemiyoruz. Bir an önce şehrimizin yeniden turizme açılmasını istiyoruz. Şehrimiz çok güvenlidir, temiz bir yerdir ve insanları cana yakındır" ifadelerini kullandı.

Mesleğini bırakmak istemediğini kaydeden Hasan Özcan açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

"Bakırcılık mesleği babadan geçtiği için biz bu işi bırakmak istemiyoruz. Babam 75 yılını bu mesleğe verdi, ben şuana kadar 50 yılımı verdim. Gözümüzü bu meslekle açtık, bakır ile doğup büyüdük. Şimdi işlerimiz çok düşmüş ama yine de bu mesleği bırakmak istemiyoruz. Çocuklarıma da öğrettim. Onlar da bu işi yapıyor. Fabrikalara ve her şeye rağmen ben bu mesleği devam ettireceğim."
 

Etiketler: bakırcılık sanatı, mardin


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