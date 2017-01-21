Alınan bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi yakınlarında tespit edilen PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda çıkan çatışmada bir PKK’lı öldürüldü. Çatışma sonra bazı teröristlerin dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

Mardin’de 1 kadın terörist de etkisiz hale getirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi’nde polis ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 gün önce Kaymakamlık binası civarında keşif yaptığı öğrenilen kadın terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri sevk edilirken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızıltepe ilçesinde cezaevi yakınlarında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaralı olarak kaçan bir teröristin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

Mehmet Salih Keskin