İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman, belediye binasına gelerek makama geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında makam aracıyla Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Vali Yaman, belediye binasında çalışanlarla bir araya geldi. Basın mensuplarının alınmadığı belediye binasında ilk toplantısını yapan Vali Yaman daha sonra makamına geçerek çalışmalara başladı.

Toplantıya bazı belediye çalışanları katılmadı. Belediyenin önünde kısa bir açıklama yapan belediye personeli, kayyum ile çalışmayacaklarını ve toplantılarına katılmayacaklarını söyleyerek, belediye önünden ayrıldı.

Mehmet Salih Keskin

