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Mardin'de nefes kesen narkotik operasyonu

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan uyuşturucu taciri düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın, şüphe çekmemek için yolcu minibüsü ile seyahat ettiği belirlendi.

Mardinde nefes kesen narkotik operasyonu

08 Temmuz 2017 10:48
Yolcu minibüsüyle seyahat eden şahıslar gözaltına alındı... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine İstanbul'dan Mardin'e uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen şahsı takibe aldı. Ekipler, minibüsle seyir halindeki şahsı yakaladı. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynaklarını kesmeye yönelik ve gençliği zehirleyen zehir satıcılarına yönelik mücadele devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü olarak ilimizde sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; değişik tarihlerde yapılan 5 ayrı ara yakalamada; 1.24 gram kokain, 6.81 gram toz esrar, 2.18 gram plaka esrar, 2 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Hedef şahıslardan birinin İstanbul ilinden uyuşturucu madde alarak ilimize getireceğinin tespit edilmesi üzerine 07 Temmuz 2017 günü ilimizde yakalama yapılarak 970 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve Mehmet A. ile Mahmut A. yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar gözaltına alınmıştır" denildi.

Mardin polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda zehir tacirlerine fırsat verilmediği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 24 Haziran 2017 ile 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 39 gram kubar esrar, 6 kök Hint keneviri bitkisi, 260 gram eroin, 971 adet ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır halde 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında; 59 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2 şüpheli halen gözaltında bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

Beril Solmuşgül


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