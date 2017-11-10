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Mardin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı

Mardin’in Derik ile Kızıltepe ilçeleri arasında öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Mardinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1i ağır 11 yaralı

10 Kasım 2017 14:28
Mardin'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Derik ile Kızıltepe ilçeleri arasında bulunan Derik’e bağlı Boyaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci ve öğretmenleri taşıyan E.D. yönetimindeki 47 PD 808 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 38 BR 668 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İslam Akış

Etiketler: Mardin servis aracı

 

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