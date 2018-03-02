Mardin’de otobüs aracı biçti

Mardin’de şehir merkezinde ve ilçe kavşaklarında yaşanan trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücülerin aşırı hız, kavşak geçişlerinde kurallara uymaması kazaları beraberinde getirdi. Kazalarda sürücülerin aşı hız yapması dikkat çekerken yolcu otobüsünün kural tanımaması pes dedirtti. Mobese kameraları tarafından kaydedilen ilk görüntüde, bir yolcu otobüsünün aşırı hızla girdiği kavşakta bir aracı yoldan atarak takla atmasına sebep olduğu görüldü. Otobüsün aşırı hız nedeni ile kaza sonrası metrelerce sonra durması dikkat çekti.

Mobeseye yansıyan bir diğer kazada mıcır yüklü kamyonun yavaş bir şekilde dönüş yaparken aşırı hızla gelen aracın duramayıp kamyona çarpması oldu. Üçüncü kazada ise araç sürücülerin hız kurallarına uymaması ve dikkatsizleri görüntülendi. Kavşaktan ve ışıklardan hatalı dönüş yapan sürücüler ana yoldan gelen araçlarla çarpışarak kazaya neden oldu.

Beril Solmuşgül - Selman Güneş

