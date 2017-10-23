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Mardin'de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 polis yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 2 polis hafif yaralandı.

Mardinde zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 polis yaralandı

23 Ekim 2017 22:00
Mardin'de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama - Tıkla İzle

Olay, saat 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Kamor mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi olası faciayı önlerken, 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 

Beril Solmuşgül - Murat Akgül

Etiketler: mardin, patlama, polis, zırhlı araç

 

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